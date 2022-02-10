У руках тримав п'ять тисяч рублів: у Росії чоловік замерз у власному будинку

Чоловік не мав грошей на вугілля.

У Кемеровській област (Росія) пенсіонер на смерть замерз у власному будинку через брак грошей на вугілля.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався у селі Бєлово. Чоловік став інвалідом пік тому після того, як у нього стався інсульт. Від того часу він отримує пенсію у розміоі вісім тисяч рублів. Сусіди померлого кажуть, що його за життя не відвідували родичі, а грошей на вугілля не вистачало.

"Він увесь час жив упроголодь. То цукру йому дамо, то хліба. Часто його годували супом. Я до нього заходив майже щодня того року", - розповів сусід загиблого.

Раніше чоловік також замерзав вдома. Після цього його ампутували пальці, а потім відправили до будинку тимчасового перебування. Потім він повернувся, але співробітники соцзахисту не привезли йому вугілля. "Правоохоронці припустили, що Вітя замерз, оскільки був майже роздягнений. Коли люди замерзають, перед смертю роздягаються. У руці у Віті було п'ять тисяч рублів", - розповів сусід.

Як повідомлялося, в російській Астрахані у дворі житлового будинку зграя бродячих собак напала на школярку. На відео, яке потрапило в Мережу, видно: кілька дівчаток стоять на подвір'ї біля будинку. Несподівано на одну з дівчаток налетіли безпритульні собаки. Школярка почала голосно кричати та вириватися від тварин. Це відлякало їх. вони зникли.

Читайте також: