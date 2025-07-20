США та Китай

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У нещодавньому інтерв’ю президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо дій Росії вичерпане. За його словами, Путін отримав чіткий сигнал — війна в Україні має завершитися впродовж 50 днів. Якщо Кремль не піде на компроміс, США застосують новий пакет санкцій.

Про це пише The Times.

Насамперед ідеться про 100-відсоткові тарифи на російський імпорт. Однак, як зазначають аналітики, цей крок матиме більше символічне значення: частка РФ у зовнішній торгівлі США становить менше одного відсотка. Набагато серйозніші наслідки можуть спричинити вторинні санкції — обмеження проти третіх країн, які купують у Росії нафту або співпрацюють з її банками.

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Попри гучні заяви, експерти вважають, що погрози Трампа — більше політичний тиск, ніж реальні дії. Адже обсяг експорту Росії до США становить лише 0,65% від загального. Натомість справжню загрозу становлять вторинні санкції — якщо США обмежать торгівлю з країнами, які купують російську нафту, це може вплинути на Китай, Індію, Туреччину та інших партнерів Кремля.

У конфлікт активно втягнуто третю сторону — Китай. Пекін вже заявив про «незаконність» односторонніх санкцій та публічно підтримав Москву. Китай постачає Росії товари подвійного призначення, а також, ймовірно, військову техніку. За даними НАТО, на боці РФ воюють китайські найманці.

Хоча між Росією і Китаєм немає повноцінного союзу, саме Пекін дедалі більше контролює ситуацію. Він диктує умови співпраці, фінансує союзників Москви в Азії, Африці та Латинській Америці. Деякі аналітики вважають, що Путін стає васалом Китаю, тоді як Сі Цзіньпін грає у довгу гру — з метою зміни світового порядку.

Якщо ультиматум Трампа залишиться без реакції, ситуація в Україні навряд чи зміниться найближчим часом. Водночас вторинні санкції можуть мати глобальний ефект — порушити нафтові ринки, підірвати економіки союзників Кремля та посилити геополітичне протистояння між Заходом і Китаєм.

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Мирна угода за 50 днів виглядає малоймовірною. Але навіть сама поява такого ультиматуму свідчить: США все ще намагаються повернути контроль над світовим порядком. І водночас — втримати лідерство у багатополярному світі, який змінюється прямо на наших очах.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс наголошує, що Трампа рішуче налаштований завершити війну, а тому «агресивно» добиватиметься реалізації своїх підходів.

Зауважимо, видання Sky News оцінило реакцію РФ на нову стратегію Дональда Трампа щодо озброєння України та 50-денний ультиматум. Зазначається, що реакція Кремля була «досить стриманою». Цілком ймовірно, що в Москві «розглядають різні варіанти».

Також раніше повідомлялося, що Дональд Трамп погодив нову схему передачі озброєння для України.

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