У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: що відомо про постраждалих

У Румунії, 16 червня, автобус із громадянами України потрапив ДТП. Внаслідок аварії чотирьох людей доправили до лікарні.

Про це повідомляє румунське видання News.

Зазначається, що автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.

"На місце події оперативно прибули пожежники, які активували “Червоний план втручання”, який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них - 2 дорослих і 13 дітей отримали травми.

Ще чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

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