У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: що відомо про постраждалих

Серед постраждалих - діти.
У Румунії, 16 червня, автобус із громадянами України потрапив ДТП. Внаслідок аварії чотирьох людей доправили до лікарні.
Про це повідомляє румунське видання News.
Зазначається, що автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца.
"На місце події оперативно прибули пожежники, які активували “Червоний план втручання”, який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них - 2 дорослих і 13 дітей отримали травми.
Ще чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.
Раніше ми повідомляли, що в Києві сталася ДТП зі швидкою: постраждала вагітна жінка (фото).
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