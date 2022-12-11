У Румунії до берега Чорного моря прибило військово-морську міну

Від початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.

У суботу, 10 грудня, у Румунії знешкодили військово-морської міну, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.

Про це повідомило міністерство оборони Румунії, передає агентство Reuters.

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Зазначається, що міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася до України 24 лютого. Після цього румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджують вибухонебезпечні предмети у їхніх водах.

За інформацією Міноборони країни, дрейфуючу міну помітив турецький вантажний корабель, чий екіпаж попередив ВМС про небезпечний предмет.

Додають, що ця м іна стала четвертою від березня. Від початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.

Нагадаємо, у морі в Одеській області здетонувала російська міна.

ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

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