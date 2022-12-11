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У Румунії до берега Чорного моря прибило військово-морську міну

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Румунії до берега Чорного моря прибило військово-морську міну

ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

Від початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.

У суботу, 10 грудня, у Румунії знешкодили військово-морської міну, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.

Про це повідомило міністерство оборони Румунії, передає агентство Reuters.

Зазначається, що міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася до України 24 лютого. Після цього румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджують вибухонебезпечні предмети у їхніх водах.

За інформацією Міноборони країни, дрейфуючу міну помітив турецький вантажний корабель, чий екіпаж попередив ВМС про небезпечний предмет.

Додають, що ця міна стала четвертою від березня. Від початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.

Нагадаємо, у морі в Одеській області здетонувала російська міна.

ілюстративне зображення / © Associated Press
ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
74
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