Через атаку дронів РФ у сусідній країні оголосили евакуацію ще одного села: подробиці

Румунія / © nnm.ru

Реклама

Влада Румунії оголосила евакуацію з населеного пункту Чаталхіой у повіті Тулча після інциденту на Дунаї, який спричинила атака російських дронів. Внаслідок атаки загорілося судно, що перевозило чотири тонни скрапленого газу. Через це виникла загроза вибуху.

Про це повідомило румунське видання Observator.

Як повідомляє медів, у ніч 17 листопада Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU) оголосила тривогу в північній частині повіту Тулча після повідомлення Генерального штабу ВПС про наближення кількох цілей до румунського кордону.

Реклама

Об 11:37 за місцевим часом активували систему оповіщення RO-ALERT для району населеного пункту Плауру. Повідомлення містило попередження про загрозу вибуху та закликало мешканців дотримуватись вказівок влади, включаючи евакуаційні заходи.

Під час позачергового засідання Окружного комітету з надзвичайних ситуацій Тулча, що було о 13:00, ухвалили рішення про евакуацію жителів Чаталхіоя. Рішення базувалося на оцінках, наданих Національною комісією з контролю за ядерною діяльністю.

Голова ради повіту Тулча Горія Теодореску оцінив, що тимчасово евакуація торкнеться приблизно 100-150 осіб, і триватиме до стабілізації ситуації. Уражене російським дроном судно, на борту якого знаходився скраплений газ, розташоване приблизно за 500 метрів від території Румунії, у водах Кілійського рукава річки Дунай.

Раніше ми писали, що у Румунії в селі Плауру (повіт Тулча) вже евакуювали 15 людей після того, як у районі Ізмаїла Одеської області спалахнуло судно, що перевозило зріджений газ. Пожежа виникла внаслідок атаки російських дронів по українській території.

Реклама

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в ніч проти 17 листопада регіон знову став мішенню масованої атаки російських ударних дронів. Вибухи пролунали у кількох містах.