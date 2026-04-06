У Румунії хотіли спалити "Нову пошту": двом українцям висунули звинувачення

Вантажівка Нової Пошти (ілюстративне фото) / © Wikimedia Commons

Реклама

Румунська прокуратура офіційно висунула звинувачення двом громадянам України у спробі здійснення диверсії в інтересах Росії. Підозрювані намагалися підпалити відділення української логістичної компанії «Нова пошта» у Бухаресті.

Про це повідомляє Balkaninsight.

За даними слідства, обвинувачені віком 23 та 24 роки у жовтні минулого року розмістили дві посилки із запальною речовиною в офісі компанії «Nova Post». Приміщення розташоване на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в густонаселеному центральному районі румунської столиці.

Реклама

В Управлінні з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії (DIICOT). наголошують, що дії зловмисників несли реальну загрозу життю мешканців будинку та національній безпеці країни. Наразі обоє чоловіків перебувають під вартою. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Затримання підозрюваних стало результатом спільної операції румунських та польських спецслужб. Паралельно у Польщі за підозрою у причетності до цієї ж змови було заарештовано ще шістьох осіб. Румунська розвідувальна служба (SRI) констатує, що інцидент є частиною ширшої гібридної агресії РФ.

«Румунія, разом з іншими східноєвропейськими державами, такими як Польща та Молдова, продовжує бути мішенню російської агресії… головною метою якої є зменшення підтримки України», — йдеться у заяві розвідки.

Також повідомляється, що компанія «Нова пошта», яка стала ціллю диверсантів, є найбільшим приватним поштовим оператором України. Вона забезпечує критично важливе логістичне сполучення між українськими біженцями в країнах ЄС та їхніми родинами вдома. Напад на таку структуру розцінюється як спроба дестабілізувати цивільні зв’язки та залякати українську діаспору.

Реклама

