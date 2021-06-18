У Румунії курортне місто "окупували" ведмеді: тварини забираються в магазини і будинки місцевих жителів

При цьому вони абсолютно не бояться людей і не реагують на спроби прогнати їх.

Румунське курортне містечко Бейле-Тушнад потерпає від нашестя голодних ведмедів. Тварини з довколишніх лісів уже розгромили кілька магазинів.

Про це повідомило Agerpres.

Зазначається, що ведмеді забираються в місцеві будинки і магазини, щоб вкрасти їжу. При цьому вони абсолютно не бояться людей і не реагують на спроби прогнати їх.

Мер Бейле-Тушнада назвав ситуацію "катастрофічною". На вулицях невеликого населеного пункту нарахували від десяти до 16 ведмедів. Найбільшу небезпеку становить ведмедиця з трьома дитинчатами, яка агресивно захищає потомство.

Поліція просить жителів міста дотримуватися дистанції, не годувати тварин і не намагатися з ними сфотографуватися. Городяни, у свою чергу, незадоволені бездіяльністю служб, які поки не зробили ефективних заходів з вигнання ведмедів.

Тим часом в Росії мешканці Югри перестали ходити на кладовища. Людям лячно через ведмедів, які облюбували могили, харчуючись залишеними там людьми продуктами.

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