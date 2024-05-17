У Румунії перекинувся літак після військових навчань з десантниками: фото

У п’ятницю, 17 травня, на аеродромі міста Бузеу, що за 110 км від столиці Румунії Бухареста, літак аероклубу перекинувся під час посадки одразу після військових навчань з десантниками.

Про це повідомляє румунський телеканал StirileProTV.

За попередньою інформацією, під час приземлення літак типу АН-2 нахилився, його передній гвинт вдарився об землю, що призвело до дестабілізації. Пілот і другий пілот змогли катапультуватися, ніхто не постраждав.

Також читайте Російський винищувач створив аварійну ситуацію з польським літаком над Чорним морем

На місце події прибули екіпажі румунського аероклубу та фахівці військової авіабази Бобоку.

Слідчі розглядають дві версії аварії: порив вітру або помилка пілота.

“Літак не розбився, проблема виникла під час посадки. Ніхто не постраждав, на борту було двоє людей. Що сталося – невідомо, стане відомо після слідства. Інцидент трапився після висадки десантників. Завжди в таких випадках проводиться аеронавігаційне розслідування”, - прокоментував інцидент речник аероклубу Румунії Ден Кіріак.

У виданні зауважили, що літак, який зазнав аварії, був побудований ще у 1970-х роках. Міністерство національної оборони орендувало його для військових навчань.

Нагадаємо, минулого року в аеропорту "Штефан чел Маре" румунського міста Сучава на злітно-посадковій смузі зіткнулись два літаки лоукостера Wizz Air.

Читайте також: