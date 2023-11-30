У Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами

Автобус виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

У румунському місті Каракалі перекинувся мікроавтобус із 7 американськими солдатами з бази Девеселу, 5 із них постраждали.

Про це пише Digi24.

"Після перших перевірок поліція з’ясувала, що чоловік, керуючи мікроавтобусом, в якому перебувало 7 осіб, на перехресті з комунальною дорогою втратив орієнтацію та перекинувся за межі проїзної частини", - повідомило джерело для видання.

За даними ЗМІ, внаслідок ДТП п'ятьом особам, пасажирам автомобіля, знадобилася медична допомога, їх доправили до муніципальної лікарні Каракала.

Водія перевірили на алкотестері, результат негативний.

Як повідомляє інформаційне агентство, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, в Японії розбився військовий літак США з вісьмома людьми на борту.

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