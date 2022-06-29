У Румунії перекинувся потяг, що перевозив українське зерно

У Румунії перекинувся потяг, що перевозив українське зерно

В румунському місті уїзді Ясси перекинувся потяг, який, попередньо, перевозив українське зерно.

Інцидент трапився у середу, 29 червня. Зазначається, що 11 вагонів потяга зійшли з рейок на ділянці залізниці між станціями Сарка і Поду Ілоаєй.

Про це румунський телеканал Pro TV.

"Потяг мав 32 вагони Укрзалізниці вагою 733 тонни і курсував за маршрутом Констанца – Порт-Кристешть. Він повертався з порту Констанца, де брав зерно з України", - йдеться у повідомленні.

Серед попередніх причин аварії - поганий стан самої залізниці або проблеми з вагонами, які ще радянського виробництва.

Речниця румунської залізниці Оана Бранзан повідомила, що залізниця надасть всю необхідну технічну підтримку приватному оператору для підйому, повернення на колію вагонів, що зійшли з рейок.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що на сьогодні РФ шантажує керівництво низки країн голодом та усю світову спільноту – ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світовій продовольчій кризі.

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