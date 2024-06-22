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У Румунії перевернувся автобус з українськими туристами – що відомо (відео)

У Румунії перевернувся автобус з українськими туристами – що відомо (відео)

У Румунії перевернувся автобус з українськими туристами – що відомо (відео)

У Румунії перевернувся автобус з українцями / Фото: скриншот

Туристи з України прямували до Болгарії.

У Румунії в суботу, 22 червня, близько 5 ранку, сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги. 

У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога. 

Кільком особам надали допомогу на місці. 

На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.

Нагадаємо, у Польщі сталася ДТП з українцями – в МЗС розповіли деталі про аварію.

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У Румунії перевернувся автобус з українцями

У Румунії перевернувся автобус з українцями

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