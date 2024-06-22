У Румунії перевернувся автобус з українськими туристами – що відомо (відео)

У Румунії в суботу, 22 червня, близько 5 ранку, сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги.

У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога.

Кільком особам надали допомогу на місці.

На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.

Нагадаємо, у Польщі сталася ДТП з українцями – в МЗС розповіли деталі про аварію.

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