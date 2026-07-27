У Румунії порахували витрати на збиття дронів РФ: сума вражає

Шахед / © Associated Press

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В армії Румунії підрахували вартість знищення трьох безпілотників, які за три дні порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє видання Digi24.ro.

Скільки Румунія витратила коштів на збиття дронів РФ?

Зазначається, що на збиття дронів Румунія витратила орієнтовно 1,5 мільйона євро. Основна частка видатків припала на використання авіаційних ракет. Для ліквідації цілей винищувачі F-16 застосували три ракети AIM-9X, вартість кожної з яких становить близько 400 тисяч доларів.

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Загальна ціна випущеного озброєння сягнула майже 1,2 мільйона доларів. Додатково у підсумкову суму в 1,5 мільйона євро увійшли витрати на льотні години та технічне обслуговування бойових літаків.

Дрони збивали по черзі: перший — у п’ятницю в повіті Бузеу, а інші два — у суботу та неділю в повіті Тулча. У Міноборони наголошують, що безпека людей — на першому місці, незалежно від цін. Проте армія не зможе постійно витрачати такі суми, якщо російські дрони літатимуть так само часто.

Російські дрони у Румунії — що відомо

Повідомляється, загалом від початку повномасштабної війни поблизу кордонів Румунії зафіксовано понад 100 російських атак. Літальні апарати РФ перетинали повітряний простір країни 33 рази — у кожному випадку в небо піднімали винищувачі. У близько 50 епізодах уламки ворожих безпілотників знаходили безпосередньо на румунській території.

Наразі Міністерство оборони Румунії шукає дешевші альтернативи для знешкодження повітряних загроз. Загалом знищувати безпілотники можна і за допомогою гелікоптерів із бортовими кулеметами, що значно дешевше, проте подібні заходи поки не застосовувалися.

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Очікується, що нові системи боротьби з безпілотниками надійдуть на озброєння армії лише наступного року. Румунія має отримати два комплекси протидії ДРОНам: один вироблений ізраїльською компанією, а інший розробляється у спільній кооперації Румунії та України.

Дрони РФ у Румунії — останні новини

Нагадаємо, Румунія забила на сполох через російські БпЛА. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України було зафіксовано 33 випадки порушення повітряного простору країни.

Раніше 26 липня під час атаки Росії на Україну безпілотник залетів на територію Румунії. Ворожу ціль збив винищувач F-16. Це третій інцидент за останні три дні.

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