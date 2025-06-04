У Румунії повінь загрожує знищити унікальний об’єкт, що приваблює туристів з усієї Європи

Соляна шахта / © www.flickr.com/red bull 2011

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Найсильніші повені за останні 30 років у жудеці Харгіта в Румунії поставили під загрозу існування легендарної соляної шахти Прайд — популярної туристичної локації, яка щороку приваблює понад пів мільйона відвідувачів.

Про це повідомило видання Reuters.

Шахту довелося тимчасово закрити, адже підйом рівня води у місцевому струмку призвів до часткового затоплення її території. Унікальні соляні галереї, де функціонують парк розваг, медичний центр і каплиця, опинилися під загрозою. За словами представників державної компанії National Salt Company S.A., що частково володіє шахтою, ситуація може мати катастрофічні наслідки для економіки всього регіону.

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Мер міста Прайд Ласло Ньягрус повідомив, що працівники евакуювали техніку та будують захисні споруди, аби врятувати ті частини шахти, які ще не постраждали.

«Вони намагаються врятувати цю ділянку, ці галереї, будуючи так звані шлюзи і греблі для її захисту, щоб принаймні ця частина… не була пошкоджена. Нам потрібно дуже швидко подивитися, що можна зробити в секторі туризму, які можливості можна вивчити або слід вивчити, щоб ми могли утримати якомога більше туристів у Прайді», — зазначив Ньягрус.

За даними Reuters станом на 3 червня, рятувальним службам вдалося змінити напрям потоку води, завдяки чому вдалося уникнути подальшого затоплення шахти, хоча деякі її ділянки вже зазнали обвалів.

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