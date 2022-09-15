У Румунії поїзд з українським зерном зійшов з рейок: поліція припускає диверсію

Поблизу румунського міста Муреш зійшов з рейок товарний потяг з українським зерном. Внаслідок аварії два вагони вилетіли із залізничних колій, кілька тонн зерна розсипалося.

Поліція не виключає диверсію

Про це передає Gospodarkamorska.

Зазначається, що інцидент стався поблизу румунського міста Муреш, коли товарний поїзд з українським зерном зійшов з рейок. Внаслідок аварії два вагони перекинулися на бік. У зв'язку з чим з вагонів висипалося кілька тонн зерна.

Наразі слідчі розглядають кілька причин події, зокрема порушення тяги залізниці й диверсію.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода почала працювати 1 серпня і термін її дії становить 120 днів.

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