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У Румунії позамерзали водоспади: туристи масово з'їжджаються помилуватися крижаною красою

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У Румунії позамерзали водоспади: туристи масово з'їжджаються помилуватися крижаною красою

У країні панує дуже холодна погода, яке затримається ще найближчими днями.

Зимова краса - у Румунії туристи масово з'їжджаються помилуватися замерзлими водоспадами.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 28 січня.

Низькі температури у країні створили привабливе тло для туристичних селфі - водоспади позамерзали у кількох регіонах. Зокрема, поблизу північного міста Топліца - туди їде чимала частина мандрівників.

Найближчими днями вони все ще матимуть змогу побачити неймовірні застиглі водоспади - адже холодний фронт з країни поки не відступить.  

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