У Румунії призначили нового міністра оборони: його попередник пішов з посади після висловлювань про Україну

Президент Румунії Клаус Йоганніс затвердив Ангела Тілвара на посаді міністра оборони країни.

Про це повідомляє Romania-Insider.

Його попередник, Василе Динку, нещодавно подав у відставку після скандальної заяви про переговори України та Росії.

Як пише видання, кандидатура Тілвара була запропонована партією Соціал-демократів Румунії (PSD) з "відносно мізерним політичним досвідом і без жодного впливу на виконавчому рівні".

Батько Ангела Тілвара працював раніше керівником Управління контррозвідки у місті Вранча.

Скандальна заява ексміністра оборони Румунії Василе Динку

Василе Динку, який до цього очолював міністерство оборони Румунії, заявив, що "переговори з Росією можуть бути єдиним шансом на мир в Україні і Україна має поступитися своїми територіями".

Заява міністра викликали критику з боку президента Румунії Клауса Йоганніса, після цього Динку заявив, що йде з посади міністра оборони.

Читайте також: