У Румунії призначили нового міністра оборони: його попередник пішов з посади після висловлювань про Україну

Президент Румунії затвердив на посаді міністра оборони країни.
Президент Румунії Клаус Йоганніс затвердив Ангела Тілвара на посаді міністра оборони країни.
Про це повідомляє Romania-Insider.
Його попередник, Василе Динку, нещодавно подав у відставку після скандальної заяви про переговори України та Росії.
Як пише видання, кандидатура Тілвара була запропонована партією Соціал-демократів Румунії (PSD) з "відносно мізерним політичним досвідом і без жодного впливу на виконавчому рівні".
Батько Ангела Тілвара працював раніше керівником Управління контррозвідки у місті Вранча.
Скандальна заява ексміністра оборони Румунії Василе Динку
Василе Динку, який до цього очолював міністерство оборони Румунії, заявив, що "переговори з Росією можуть бути єдиним шансом на мир в Україні і Україна має поступитися своїми територіями".
Заява міністра викликали критику з боку президента Румунії Клауса Йоганніса, після цього Динку заявив, що йде з посади міністра оборони.
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