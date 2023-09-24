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У Румунії пролунав вибух у квартирі житлового будинку – є жертви

У Румунії пролунав вибух у квартирі житлового будинку – є жертви

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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У Румунії пролунав вибух у квартирі житлового будинку – є жертви

Надзвичайники ліквідовують пожежу у квартирі після вибуху у Сібіу / Фото: ISU Sibiu

Після вибуху у квартирі спалахнула пожежа.

У Румунії, у місті Сібіу, зранку в неділю, 24 вересня, стався вибух у багатоквартирному будинку – загинули двоє людей.

Про це повідомляє Digi24.  

Відомо, що вибух стався у квартирі на першому поверсі, після чого там спалахнула пожежа. У квартирі виявили тіла двох загиблих.

Через пожежу з будинку евакуювали близько 20 осіб. Пошуково-рятувальні роботи всередині квартири все ще тривають. 

Нагадаємо, у Курську 24 вересня безпілотник влучив у будівлю ФСБ.

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Дата публікації
Перегляди
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