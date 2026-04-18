В одній з країн розслідують допис про збір коштів на вбивство президента

Президент Румунії / © Associated Press

У Румунії поліція розпочала розслідування після появи в соціальній мережі допису, в якому чоловік заявив про нібито збір коштів на вбивство президента Нікушора Дана.

Про це повідомляє видання Digi24.

За даними видання, у дописі чоловік стверджував, що організовує збір коштів на замах на главу держави, додаючи, що «кожен лей має значення». У коментарях під публікацією частина користувачів навіть запитувала реквізити для переказу коштів.

Правоохоронці заявили, що порушили справу.

«З огляду на зображення, що з’явилися у публічному просторі в соціальній мережі, де молодий чоловік опублікував допис про те, що організовує збір коштів на вбивство державного діяча, повідомляємо, що поліцейські округу Тіміш розпочали розслідування з власної ініціативи та проводять перевірки з метою встановлення фактичних обставин та вжиття необхідних правових заходів», — зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці перевіряють автентичність акаунта та обставини публікації. Також тривають заходи з розшуку автора допису.

Нагадаємо, в Угорщині спалахнув гучний політичний скандал після публікації The Washington Post про ймовірний інсценований замах на прем’єра Віктора Орбана. Уряд країни різко відреагував, звинувативши Україну у «пропаганді» та поширенні фейків.