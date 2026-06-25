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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Румунії схвалили законопроєкт про об’єднання з Молдовою

Законопроєкт надійде до Сенату Румунії, який має ухвалити остаточне рішення щодо цієї ініціативи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Румунія

Румунія / © Associated Press

Законопроєкт про можливе об’єднання Румунії та Молдови пройшов етап розгляду в Палаті депутатів без проведення голосування. Документ вважається схваленим автоматично через завершення передбаченого законом терміну його розгляду.

Про це повідомляє Digi24.

Законодавчу ініціативу 14 квітня подали депутати ультраправої партії S.O.S. România. Оскільки протягом 45 днів у Палаті депутатів не відбулося ані дебатів, ані фінального голосування щодо документа, він був автоматично переданий на наступний етап розгляду.

Тепер законопроєкт надійде до Сенату Румунії, який має ухвалити остаточне рішення щодо цієї ініціативи.

Як зазначає видання, документ уже отримав негативні висновки від уряду Румунії, юридичного комітету та комітету з прав людини Палати депутатів.

У разі остаточного схвалення закон уповноважить румунський уряд розпочати переговори з Молдовою щодо потенційного об’єднання двох держав.

Згідно з текстом законодавчої пропозиції, після набуття законом чинності та його оприлюднення в Офіційному віснику про виконання його положень мають бути поінформовані міжнародні організації та партнери, зокрема уряд Молдови, США, НАТО, ООН та Європейський Союз.

Раніше повідомлялося, що Франція та Німеччина виступили з ініціативою поступової інтеграції Молдови та країн Західних Балкан до Євросоюзу ще до набуття повноправного членства.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін підписав указ про спрощений прийом до російського громадянства жителів сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.

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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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