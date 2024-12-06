У Румунії суд анулював результати першого туру президентських виборів: що тепер

Це означає, що весь виборчий процес у Румунії відновиться в повному обсязі.

Конституційний суд Румунії 6 грудня ухвалив рішення про анулювання результатів першого туру президентських виборів. Тепер уряд повинен призначити нову дату виборів.

Про це повідомляють Digi24 та RFI з посиланням на офіційні джерела.

На засіданні Конституційний суд Румунії "з метою забезпечення справедливості та законності виборчого процесу" постановив скасувати весь процес з виборів президента, проведений на підставі постанови уряду.

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Виборчий процес у Румунії буде відновлено в повному обсязі і уряд встановить нову дату президентських виборів. Буде встановлено і нову календарну програму для дій, необхідних для проведення виборів 2024 року.

Це рішення є остаточним і загальнообов’язковим.

Таке рішення суд ухвалив після термінової зустрічі, яка була влаштована для консультацій через велику кількість нових запитів про скасування президентських виборів. У запитах були посилання на документи, розсекречені Вищою радою оборони Румунії. Згідно з ними, кампанія проросійського кандидата у президенти Келіна Джорджеску була результатом організованих з-за кордону маніпуляцій.

У документі румунської Служби інформації йдеться, що були отримані дані, які вказують про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства. Також є інформація про використання алгоритмів деяких соцмереж для підвищення популярності Джорджеску.

А ще в документі сказано, що Румунія є "мішенню для російських гібридних дій, зокрема кібератак, витоків розвідувальної інформації та саботажу".

До слова, Джорджеску заявляв, що у разі обрання на посаду президента заборонить експорт українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Києву.

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