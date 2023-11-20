У Румунії українцям пропонують роботу без знання мови: вакансії та зарплата

Перевагою є, що румунські працедавці організовують догляд за дітьми працівниць.

Українські біженці, які виїхали до Румунії, можуть знайти роботу без знання мови. Бухарест конкурує із іншими країнами Східної Європи за українських працівників.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Вакансії

Українцям без знання румунської мови і досвіду пропонують роботу на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях та заводах м'ясної продукції (на деяких таких підприємствах працівників забезпечують безкоштовним дворазовим харчуванням).

"В Румунії, як у Польщі або Чехії, теж багато роботи на підприємствах автомобільної галузі, де виробляють комплектуючі для автомобілей. Такі вакансії переважають, оскільки усе більше автоконцернів переносять свої виробничі лінії до Румунії", - пояснила Нестеренко.

Зарплата

Базова мінімальна зарплата – 600-640 євро на руки. За місяць в середньому можна заробити 1200-1500 євро.

"В місяць можна заробити 1200-1500 євро на руки за рахунок роботи у додаткові години, нічні зміни та премій. На Різдво та Великдень роботодавці також додатково виплачують 50% від зарплати як бонус", - розповіла вона.

Більшість роботодавців надають безкоштовно житло, забезпечують безкоштовним проїздом до роботи. Для полегшення комунікації на підприємствах українськими працівниками опікуються координатори, які говорять українською чи російською і знають румунську мову.

Перевагою є, що румунські працедавці організовують догляд за дітьми працівниць. Як пояснила Нестеренко, такий ліберальний підхід Румунії до легалізації та працевлаштування приваблює українців.

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"Зараз як країну для міграції (як трудової, так і прихистку) Румунію обирають мешканці Одещини та Херсонщини через географічну близькість та небезпечну ситуацію в цих регіонах. Серед них також жінки з дітьми, оскільки великі румунські роботодавці забезпечують догляд за дітьми, поки жінки працюють", - повідомила Нестеренко.

За її словами, роботодавці у Румунії зацікавлені у праці українців. Румунія конкурує з Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що наступного року українцям перерахують зарплати.

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