У Румунії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому: багато постраждалих

У Румунії перекинувся автобус з українськими біженцями, які поверталися на Батьківщину. В салоні транспортного засобу перебувало 43 особи, здебільшого - жінки та діти.

Внаслідок аварії було госпіталізовано 23 особи, серед них - четверо дітей віком від 5 до 16 років. На місці ДТП було 13 машин "швидких", за даними журналістів.

Про це повідомляє румунське видання Romania Posts English.

ДТП трапилася у комуні Гароафа повіту Вранча у ніч проти 27 близько 2:45. Відомо, автобус прямував з Туреччини до України. Як пише місцеве агентство, причиною аварії стала помилка водія. На в'їзді до румунської комуни водій втратив керування, через що транспортний засіб перекинувся у кювет.

"23 людини були доставлені до лікарні для медичного огляду, але ніхто не перебуває у важкому стані. Одна людина отримала вивих плеча та була госпіталізована, а ще одна людина нібито мала політравму хребта. Решту пасажирів автобуса доставили до Центру прийому біженців. Пізніше їх мали відправати до України, і ми забезпечимо їх транспортування до кордону", – сказав румунський посадовець.

Нагадаємо, українці з фільтраційних таборів Росії тікають до Естонії, але і там потрапляють під тиск прихильників Путіна.

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