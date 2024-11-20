У Румунії викрили мережу із підроблення документів, якою користувалися українці

Лише в одній комуні у Ботошані було виготовлено 10 000 фальшивих документів.

Величезну мережу із надання підроблених документів росіянам, українцям і молдаванам викрила прокуратура на сході Румунії. До її складу входили посадовці двох мерій.

Про це повідомляє видання Digi24 з посиланням на генеральну прокуратуру Румунії.

У середу, 20 листопада, відбулося 90 обшуків у справі, в якій державні службовці з повіту Ботошань підозрюються в отриманні хабарів за видачу фальшивих документів, що посвідчують особу, для громадян з Республіки Молдова, України та Росії.

Фальшиві документи засвідчували проживання осіб за різними адресами, без відома власників, шляхом складання неправдивих довідок. У деяких документах було змінено прізвища, дату народження або інші дані людей, які їх купували.

Лише в одній комуні у Ботошані було виготовлено 10 000 таких документів. За видачу підроблених довідок зловмисники отримували від 350 до 400 євро.

Для реєстрації іноземних громадян румунські посадовці використовували покинуті будинки, власники яких померли або виїхали з країни.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року в румунському повіті Ботошані, неподалік від кордону з Україною, знайшли мертвого 26-річного українця з вогнепальним пораненням. Поліція розпочала розслідування обставин його смерті.

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