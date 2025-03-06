У Румунії воєнізована група намагалася здійснити державний переворот: що відомо

Організована злочинна група була створена під виглядом нібито законної організації “Команда Влада Цепеша”, яка закликала до відновлення економічних і культурних відносин з Росією, Китаєм та Іраном.

У Румунії заарештовано шістьох учасників воєнізованої організації, яка мала на меті захоплення влади в країні шляхом державного перевороту. Члени угруповання контактували з російським посольством у Бухаресті і кілька разів їздили до Москви.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на заяву Директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT).

Організована злочинна група була створена під виглядом нібито законної організації “Команда Влада Цепеша” і розвивалася за зразком структури військового типу, яку представляв генерал-майор у відставці, 101-річний ветеран Другої світової війни Раду Теодору.

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Ця організація закликала до виходу Румунії з НАТО, відновлення економічних і культурних відносин з Росією, Китаєм та Іраном, а також створення нової структури керівництва Румунії через проект під назвою "Гетія".

Змовники підтримували зв'язки з іноземними агентами та вели переговори, спрямовані на досягнення своєї мети. Зокрема, протягом січня 2025 року двоє затриманих вирушили до Москви, де вони контактували з людьми, які бажають підтримати зусилля організації захопити державну владу в Румунії.

Служба розвідки Румунії повідомила, що діяльності групи сприяли російський військовий аташе в Бухаресті Олександр Чуприна та його заступник Євген Ігнатьєв. Обидвох російських дипломатів МЗС визнало персонами нон ґрата.

"Двоє російських дипломатів проводили розвідувальні дії в сферах стратегічного інтересу та вживали заходів для підтримки антиконституційних дій групи", - йдеться в повідомленні румунської розвідки.

Нагадаємо, влада Румунії оголосила персонами нон ґрата військового аташе Російської Федерації в Бухаресті Олександра Чуприну, а також його заступника Євгена Ігнатьєва. Останній фігурує у скандальній справі, пов'язаній із проросійським політиком, колишнім кандидатом у президенти Келіном Джорджеску.

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