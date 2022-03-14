У Румунії впав російський безпілотник, який використовується для збирання розвідданих та визначення цілей - ЗМІ

У Румунії впав російський безпілотник, який використовується для збирання розвідданих та визначення цілей - ЗМІ

За відкритою інформацією, безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки РФ і постійно використовуються в Україні від 2014 року.

У румунському муніципалітеті Думітра, що розташований більше ніж за 100 кілометрів на південь від українського кордону, впав, найімовірніше, російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Про це повідомляють румунські ЗМІ.

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Про безпілотник до поліції повідомив місцейвий житель, невідомий дрон приземлився на галявині біля його будинку. Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який нібито не мав жодного обладнання чи знаків, які б свідчили, що його використали у військових цілях.

Водночас, згідно зі зображеннями, які є в Інтернеті, "модель літака" насправді є російським безпілотником "Орлан-10". Відомо, що саме цей вид безпілотника використовують для збору розвідувальних даних та визначення цілей. За відкритою інформацією, безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки РФ і постійно використовуються в Україні від 2014 року.

Нагадаємо, декілька днями раніше безпілотний літальний апарат російського виробництва перетнув Румунію та Угорщину, перш ніж увійти в Хорватію, та розбився пізно в четвер у поле біля студентського гуртожитку.

У відповідь хорватські офіційні особи розкритикували НАТО через повільну реакцію на військовий безпілотник, який, очевидно, прилетів із зони бойових дій в Україні через повітряний простір трьох країн-членів НАТО, перш ніж розбився неподалік столиці країни.

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