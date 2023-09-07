У Румунії впав російський "Шахед": генсек НАТО Столтенберг повідомив, чи буде відповідь

У НАТО чекають на результати розслідування щодо падіння уламків "Шахеда" в Румунії.

НАТО не бачить ознак, що Росія завдала навмисного удару безпілотниками по території Альянсу – Румунії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи перед законодавцями в Європейському парламенті, передає Reuters.

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"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває", – заявив Столтенберг.

Раніше в НАТО відреагували на заяву Румунії про падіння уламків "Шахеда". Офіційний представник Альянсу Ділан Вайт повідомив, що союзники по блоку висловили солідарність із Румунією та уважно стежать за ситуацією.

Додамо, що Міноборони Румунії та президент країни спершу спростовували падіння російського безпілотника на території держави. Однак згодом міністр оборони Анхель Тілвар підтвердив падіння уламків БпЛА на їхній території.

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