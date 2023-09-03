У Румунії все спокійно: міністр оборони сусідньої країни відреагував на удари по Одещині

Російська атака безпілотників на український порт Рені не становила загрози для румунської території.

Міністр оборони Ангел Тілвар засудив новий напад Росії на український порт на Дунаї у безпосередній близькості від румунської території. При цьому він додав, що загрози для Румунії створено не було.

Про це очільник оборонного відомства сусідньої країни написав у Facebook.

“Я рішуче засуджую атаки, спрямовані проти цивільних цілей та інфраструктури в Україні з боку Російської Федерації. Ці атаки невиправдані та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права”, – йдеться у дописі.

Також читайте Російські ракети чи дрони загрожують території країни НАТО – New York Times

Водночас він відзначив, що структури Міністерства національної оборони Румунії в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену російськими атаками з безпілотників минулої ночі на інфраструктуру порту Рені.

“Засоби нападу, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії”, – зазначив Ангел Тілвар.

За його словами, Міністерство національної оборони продовжує реалізацію заходів щодо “посилення пильності в національному сухопутному, морському та повітряному просторі, а також посилення оборони та стримування на східному фланзі, встановлених відповідно до національних і союзницьких планів”.

Російські агресори не вперше завдають ударів по інфраструктурі українських портів на Дунаї, розташованих на кордоні з Румунією. У серпні румунські моряки оприлюднили відео з кадрами російської атаки по портах Рені та Ізмаїл.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня Росія завдала удару по Одеській області. Ціллю була припортова інфраструктура. На місці удару виникла пожежа.

Читайте також: