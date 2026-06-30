У Румунії виявили бойову частину російського дрона: деталі від Міноборони

Збитий російський дрон / © скриншот з відео

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У Румунії виявили уламок російського дрона поблизу села Рачелу в повіті Тулча. Сапери знешкодили вибухову частину безпілотника.

Про це повідомило Міністерство національної оборони країни.

Що відомо про «знахідку»

Фрагменти дрона знайшли після звернення місцевого жителя до екстреної служби 112. На місце прибули військові та представники інших служб, які обстежили територію і підтвердили наявність вибухового заряду.

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«Вранці 30 червня боєприпас знищили шляхом контрольованого підриву на спеціально підготовленому майданчику. Операцію провели з дотриманням усіх вимог безпеки. Розслідуванням інциденту займається прокуратура при Апеляційному суді Констанції», — йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками експертів, знайдені уламки належать російському безпілотнику, який використовувався під час атак на українську портову інфраструктуру у квітні 2026 року.

Красномовні цифри

У Міноборони Румунії нагадали, що:

від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано понад 100 атак поблизу румунського кордону;

за цей час російські дрони 29 разів незаконно заходили в повітряний простір країни, а уламки або цілі безпілотники знаходили на території Румунії приблизно у 50 випадках;

лише від початку 2026 року біля кордону зареєстровано 33 російські атаки;

через загрозу порушення повітряного простору винищувачі Румунії 26 разів піднімалися за тривогою;

ввипадки проникнення російських дронів фіксувалися 15 разів.

Раніше на узбережжі естонського повіту Ляене-Вірумаа місцевий житель знайшов уламок крила безпілотника, який, за попередніми даними, море винесло на берег. Правоохоронці припускали, що знайдений фрагмент може належати українському дрону. У межах розслідування мали встановити точне походження знахідки та обставини її потрапляння на естонське узбережжя.

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