Світ
Світ
105
1 хв

У Румунії виявили невідомий дрон із парашутом

Безпілотник знайшли у лісі за 150 км на північний захід від румунської столиці Бухареста.

Богдан Скаврон
Безпілотник

Безпілотник. Ілюстративне зображення / © Харківська міська рада

У неділю, 21 грудня, в лісистій місцевості на горі Стримту у Румунії виявили невідомий безпілотник, до якого був прикріплений парашут.

Про це повідомило румунське видання Digi24.

Про знахідку повідомив поліції 49-річний чоловік, який брав участь в організованому полюванні у цій місцевості. Літальний апарат було виявлено серед дерев.

Гора Стримту розташована в повіті Арджеш в центральній частині країни, за 150 км на північний захід від румунської столиці Бухареста.

Повідомляється, що дрон досить великий – шириною два метри. Він неушкоджений і до нього був прикріплений парашут.

Поліція повідомила уповноважені установи, які проводитимуть спеціальне розслідування, щоб встановити призначення дрона та обставин його потрапляння до цієї місцевості.

Нагадаємо, нещодавно на заході Туреччини, в провінції Баликесір, виявили безпілотний літальний апарат (БПЛА), який впав на пустир. Дрон побачили місцеві фермери, які передали його правоохоронцям.

Це вже другий випадок падіння дрона у Туреччині. 19 грудня в цій країні розбився безпілотник «Орлан-10» російського виробництва. Це сталося у сільській місцевості за 50 км від Стамбула.

