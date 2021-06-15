У Румунії зафіксували найнижчий за понад рік добовий приріст заражень коронавірусом

В Румунії ввели понад 8,5 млн доз вакцин від COVID-19.

У Румунії в понеділок, 14 червня, зафіксували 50 нових випадків COVID-19. Це найнижчий за понад рік показник заражень в країні.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в останні тижні в державі відбулося різке зниження захворюваності на коронавірус: від п'яти тисяч хворих щодоби у квітні до приблизно двохсот нових пацієнтів щодня у червні.

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В Румунії з понад 19 мільйонами населення ввели понад 8,5 мільйона доз вакцин від COVID-19. Водночас за останній місяць рівень вакцинації значно знизився.

Від початку пандемії вірус SARS-CoV-2 "підхопили" 1 079 776 румунів, з них 31 861 пацієнт помер від ускладнень інфекції.

Як повідомлялося, від 1 червня в Румунії розпочалася вакцинація від коронавірусу підлітків віком 12-15 років.

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