У Румунії затримали 18 осіб у справі, пов’язаній із проросійським політиком Джорджеску

Генпрокуратура Румунії затримала 18 осіб у справі, пов'язаній із проросійським політиком, колишнім кандидатом у президенти Келіном Джорджеску.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб за звинуваченням у спробі повалення конституційного ладу, порушенні правил володіння зброєю та підбурюванні до злочину.

Запити на ордери на арешт також були заочно оприлюднені для очільника групи румунських найманців Гораціу Потри, його сина та ще одного члена родини. Сам Потра втік до Дубая до того, як 26 лютого в його будинку відбувся обшук.

Румунська служба Радіо Свобода повідомила 28 лютого з посиланням на правоохоронців, що під час обшуків 26 лютого було виявлено значну кількість зброї, готівку та золоті злитки.

Келін Джорджеску не був затриманий чи заарештований.

Нагадаємо, 26 лютого в Румунії прокуратура здійснила 47 обшуків у п’яти округах країни в справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину. Метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри, близького соратника Джорджеску. Також повідомлялося про доправлення Джорджеску до прокуратури.

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