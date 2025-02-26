Джорджеску відомий своїми проросійськими поглядами. Він називав Україну "вигаданою державою" та стверджував, що її території розділять сусідні країни.

Кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску затримали в середу.

Його комунікаційна команда заявила, що політик планував подати нову кандидатуру на президентські вибори, але був зупинений правоохоронцями на дорозі та доправлений на допит до прокуратури.

Раніше того ж дня Джорджеску повідомив про обшуки у своїх прихильників, назвавши владу "комуністично-більшовицькою системою", та закликав людей вийти на протест у Бухаресті 1 березня.

На виборах 24 листопада Джорджеску посів перше місце з 22,94% голосів, випередивши кандидатку від "Союзу порятунку Румунії" Олену Ласконь, яка набрала 19,18%. Проте вибори супроводжувалися скандалом: кандидат Крістіан Тергес заявив про фальсифікації, а Конституційний суд ухвалив рішення перерахувати всі бюлетені. 6 грудня суд скасував результати першого туру на тлі розсекречених даних спецслужб про російське втручання у виборчий процес. Повторні вибори в країні призначили на 4 та 18 травня.

Джорджеску відомий своїми проросійськими поглядами. Він називав Україну "вигаданою державою" та стверджував, що її території розподілять сусідні країни. Також він обіцяв заблокувати експорт українського зерна через Румунію та припинити військову допомогу Києву. Крім того, він брав під сумнів необхідність виконання зобов’язань НАТО щодо оборонних витрат і критикував фінансування ЄС, яке сприяло розвитку інфраструктури в Румунії.