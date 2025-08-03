У Румунії згоріли снаряди на €400 тисяч: розглядають диверсію на збройовому заводі

Прапор Румунії / © Associated Press

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Увечері 2 серпня на Куджирському механічному заводі в Румунії спалахнула масштабна пожежа. Її вдалося повністю ліквідувати лише близько 5-ї ранку наступного дня. Через вогонь здетонували ящики зі снарядами. Жертв немає, але завод зазнав серйозних втрат — збитки попередньо оцінюють у 400 тисяч євро.

Про інцидент повідомили Radio Romania Actualitati та Digi24.

За наявною інформацією, вогонь знищив щонайменше 150 000 снарядів для кулеметів, ще близько 250 000 можуть бути пошкодженими настільки, що не підлягають використанню. Загалом на складі зберігалося близько 400 000 патронів калібру 14,5 мм, підготовлених до відправки в межах чинних контрактів.

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Міністр економіки Румунії Раду Міруца заявив, що подія вплине на постачання боєприпасів. Він також не виключив можливість диверсії. Зараз триває розслідування, у межах якого вивчають відео з камер спостереження, опитують персонал і збирають документацію.

“Мене цікавить конкретно: чи щось спалахнуло всередині, чи займання сталося ззовні, чи це самозаймання? Чекаю результатів експертів. Це тривожна ситуація — коли подібне стається на збройовому заводі, а запобігти цьому не вдається”, — прокоментував міністр.

Нагадаємо, Пентагон замовив велику партію ракет для України. Згідно з офіційним повідомленням на сайті оборонного відомства, угода включає постачання для України, а також 18 країн.