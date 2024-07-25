У Румунії знайшли уламки дрона після атаки РФ по Україні: у небо злітали F-18

Для моніторингу повітряної ситуації в Румунії підіймали в небо два винищувачі F-18 для.

На території Румунії виявили уламки безпілотника 25 липня після чергової російської атаки по Україні. Румунська влада повідомила про це союзникам та координує з ними свої дії щодо цього питання.

Про це очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску повідомила в Мережі.

"Ще жахливіші атаки були здійснені Росією проти української цивільної інфраструктури. На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили та координуємо з нашими союзниками це питання. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", – йдеться в заяві міністерки.

Також читайте Україну вночі атакували десятки ворожих БПЛА: що відомо про наслідки в областях

Водночас у Міноборони країни повідомили, що у зв’язку з російською атакою безпілотниками по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі України у районі кордону з Румунією, "Міністерство національної оборони посилило контроль і спостереження за повітряним простором країни силами та засобами бойової служби повітряної поліції".

Зазначається, що для моніторингу повітряної ситуації, о 1:32 з авіабази 57 Михайла Когелничану вилетіли два винищувачі F-18. Літаки повернулися на базу близько 3:25 ранку.

Читайте провідні новини дня:

Окрім того, румунський Національний військовий командний центр повідомив Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій про встановлення заходів тривоги для населення міста Тулча. Зараз працівники Міноборони шукають на місцевості предмети, що могли впасти на румунську територію внаслідок російських атак на портову інфраструктуру України протягом останніх двох ночей.

Як зауважили в Міноборони, наразі в першому з трьох районів можливого ураження, а саме в районі Плауру, було виявлено уламки дрона типу "Герань" 1/2 російського походження.

"Пошуки буде продовжено сьогодні, щоб охопити всю територію. Ми хотіли б наголосити, що всі місця, зазначені як можливі зони ураження, розташовані за межами населених пунктів і не зачіпають жодних елементів інфраструктури", – заявили у румунському оборонному відомстві.

Там додали, що інформують у режимі реального часу союзні структури про ситуацію, що склалася внаслідок атак, підтримуючи з ними постійний контакт.

Також Міноборони Румунії заявило, що рішуче засуджує ці російські атаки проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури.

Нагадаємо, під час атаки РФ по Україні в ніч проти 25 липня сили ППО збили 25 безпілотників, і ще три дрони були "локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією". Водночас у цій сусідній країні оголошували тривогу – вдруге за останні дві доби.

Читайте також: