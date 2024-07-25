У Румунії знайшли уламки російських безпілотників — у НАТО відреагували

Румунська влада повідомила про це союзникам та координує з ними свої дії щодо цього питання.

У НАТО немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, але дії РФ там назвали безвідповідальними та потенційно небезпечними.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву речника блоку.

Йдеться падіння уламків російських дронів Shahed в Румунії вночі 25 липня.

Румунська влада повідомила про це союзникам та координує з ними свої дії щодо цього питання.

Водночас у Міноборони країни повідомили, що у зв’язку з російською атакою безпілотниками по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі України у районі кордону з Румунією, "Міністерство національної оборони посилило контроль і спостереження за повітряним простором країни силами та засобами бойової служби повітряної поліції".

Нагадаємо, очільниця МЗС країни Лумініца Одобеску повідомила, що на території Румунії виявили уламки дрона після чергової російської атаки по Україні.

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