Прапор Румунії / © Associated Press

У горах Румунії знайшли мертвим 28-річного українця. Чоловік залишився чекати допомоги після погіршення стану здоров’я, але врятувати його не вдалося.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За інформацією, до служби порятунку звернувся супутник загиблого. Він повідомив, що після незаконного перетину кордону вони разом опинилися у високогір’ї гори Марамуреш. Згодом стан одного з чоловіків різко погіршився.

«28-річний українець отримав набряк ноги та більше не міг пересуватися. Він залишився на горі чекати допомоги», — повідомив журналіст.

Чоловіка знайшли без спорядження. У результаті пошуків румунські прикордонники та рятувальники виявили українця мертвим.

За попередніми даними, він був легко одягнений, у кросівках та без необхідного спорядження, попри сніг у горах і низькі нічні температури.

Як стверджує журналіст, тіло загиблого планують спустити до підніжжя гори. Остаточну причину смерті встановить експертиза.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у німецькому місті Мангайм сталася резонансна трагедія. У лісі Кеферталь виявили тіло 19-річної дівчини з України. У вбивстві підозрюють її 17-річного знайомого, громадянина Сирії.

Також нагадаємо, що в Німеччині засудили 16-річного українця за моторошний злочин. Він скоїв подвійне вбивство минулого літа. Суд визнав його винним у жорстокому вбивстві 32-річної українки та її однорічної доньки.