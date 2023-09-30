У Румунії знову лунала тривога під час атаки дронів на Україну: що відомо

Наразі жодних уламків на території Румунії не знайдено.

Напередодні ввечері, 29 вересня, під час атаки дронів на Україну в румунських містах Тульчі і Галаці, що розташовані поблизу Ізмаїла та Рені Одеської області, залунала повітряна тривога.

Про це повідомляє видання Digi24.

Мешканців прикордоння закликали перейти до укриття через імовірність "падіння об'єктів з повітряного простору". Румуни кажуть, що бачили, ніби щось упало з неба. Слідчі встановили координати пошуку, територію ізольовано.

Наразі Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час атаки Росії на дунайські порти України вночі проти 30 вересня.

За даними румунського Міністерства оборони, система радіолокаційного спостереження вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір країни. Сигнал було виявлено на шляху до міста Галац.

Наразі жодних уламків на території Румунії не знайдено. Слідчі встановили координати пошуку, район ізольовано, правоохоронці нікого на територію не пускають.

Як повідомлялося, вночі проти 30 вересня південь України атакували понад 20 дронів. Крім того, "приліт" стався у Вінницькій області.

Стало відомо, що окупанти випустили близько 40 дронів ударного типу. Сили ППО знищили 30 БпЛА.

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