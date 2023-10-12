У Румунії знову впали уламки російського дрона: реакція Міноборони

Безпілотник міг упасти і вибухнути, бо на місці виявили кратер.

На території Румунії 12 жовтня вкотре були знайдені уламки російського дрона після нічної атаки окупантів по портовій інфраструктурі України.

Про це Міністерство оборони Румунії повідомило на своєму офіційному сайті.

Що відомо про російський дрон у Румунії

Румунське Міноборони поінформувало, що безпілотник упав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, що приблизно за 3 км на захід від міста Плауру. Уламки дрона були виявлені близько 5:00. Припускається, що БПЛА міг впасти і вибухнути, адже на місці виявили кратер.

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Правоохоронці взяли цю територію під охорону та сповістили відповідні структури для збирання доказів і проведення розслідувань.

Реакція Міноборони Румунії

В Міноборони Румунії заявили про рішуче засудження атак Росії проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. У відомстві назвали ці атаки невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, в ніч проти 12 жовтня російські війська вкотре атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок атаки в Ізмаїльському районі є пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків.

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Зауважимо, що востаннє до цього фрагменти російських дронів після атаки по Одещині виявляли в Румунії в середині вересня. Це був третій випадок усього лише за тиждень. У НАТО тоді заявили, що не бачать ознак навмисної атаки по Румунії.

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