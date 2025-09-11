У Ryanair зробили невтішну заяву після атаки російських дронів на Польщу: що буде з авіарейсами

Ryanair / © Getty Images

Генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі окреслив потенційні наслідки інциденту 10 вересня, коли російські дрони завітали до Польщі. Вторгнення до повітряного простору, як-от атака дронів, порушило польські рейси в середу.

Про це пише Bloomberg.

Тривожний сигнал для Європи

«Це буде постійною проблемою для всіх авіакомпаній протягом наступних кількох років», — сказав О’Лірі.

За його словами, Європі потрібна рішуча відповідь на те, що він назвав «російськими наполяганнями».

О’Лірі високо оцінив швидку реакцію польських авіаційних чиновників та Агентства з безпеки авіації Європейського Союзу після того, як російські дрони пролетіли над Україною та були збиті над Польщею. Він сказав, що цей інцидент став «тривожним сигналом для Європи й НАТО» та знизив пунктуальність виконання рейсів бюджетної авіакомпанії до 60%, оскільки перебої з повітряним рухом поширилися на Скандинавію, країни Балтії та Німеччину.

Представник компанії наголошує: Росія дражнить Європу, і ця «гра» триватиме.

«Ми не розглядаємо це як проблему безпеки, але це, безумовно, проблема дезорієнтації», — додав він.

Як додає О’Лірі, ЄС і Білий дім мають взяти повну відповідальність, зокрема у формі санкцій проти Росії. У протилежному разі очікуються подальші збої.

Раніше йшлося про те, що авіакомпанії стурбовані через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Ба більше, вони можуть переглянути маршрути поблизу кордонів із Росією, Україною та Білоруссю.

Так, компанії-перевізники дедалі більше побоюються ризиків, викликаних вторгненням до зони цивільних польотів.

«Я думаю, це сигнал тривоги для всіх у Європі, які можуть очікувати цього частіше», — сказав керівник консалтингової компанії з питань безпеки Dyami Ерік Шутен.

Йдеться про розгляд можливості виконання рейсів далі на захід у Польщі, а також якомога далі від кордонів з Росією, Україною та Білоруссю. Польоти можуть здійснюватися у світлий час доби та з наявністю додаткового палива. Воно може знадобитися для подолання потенційних перенаправлень, подібно до заходів, вжитих на Близькому Сході.