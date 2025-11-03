У Римі біля Колізею обвалилася середньовічна вежа: є постраждалі (фото)

Обвал середньовічної вежі Torre dei Conti в Римі / © Getty Images

У Римі, неподалік від популярного туристичного маршруту біля Колізею, сталось часткове обвалення середньовічної вежі Torre dei Conti, яка перебувала на реконструкції. Унаслідок інциденту постраждали кілька працівників, а одного робітника засипало уламками.

Про це повідомляє Reuters.

Неподалік від Колізею сталося часткове обвалення середньовічної вежі, внаслідок чого постраждали кілька працівників. Один із них зазнав серйозних травм і був госпіталізований, ще одного робітника засипало уламками. Споруда перебувала на реконструкції.

«Ми намагаємося витягти його живим, але ситуація складна через ризик подальших обвалів», — повідомив речник національної пожежної служби Лука Карі, коментуючи хід рятувальної операції.

Президент регіону Франческо Рокка розповів місцевим ЗМІ, що життю госпіталізованого робітника нічого не загрожує, а ще двоє постраждалих отримали незначні поранення та відмовилися від госпіталізації.

29-метрова вежа Torre dei Conti розташована поблизу популярного туристичного маршруту — вулиці Via dei Fori Imperiali, яка сполучає площу Венеції з Колізеєм.

Згідно з фото та відео в соцмережах, споруда обвалювалася щонайменше двічі. Під час обвалів із вікон виривалися густі хмари пилу, чути було звуки каміння, що падає.

Другий інцидент стався, коли рятувальники вже працювали на місці, використовуючи спецтехніку. Хоча вежа залишилася стояти, вона зазнала серйозних внутрішніх пошкоджень.

Будівля, яка колись використовувалася як адміністративна споруда, порожня від 2006 року. Вона перебувала на реконструкції в межах чотирирічного проєкту, який планували завершити наступного року, повідомила мерія Риму.

Через реставраційні роботи доступ до території навколо вежі був обмежений для пішоходів.

Історичну споруду звели на початку XIII століття за наказом Папи Інокентія III для його родини. Спершу вона була вдвічі вищою, але втратила значну частину висоти після руйнівних землетрусів у XIV та XVII століттях.

