У Саакашвілі виявили 20 діагнозів: половина з них несумісна з ув'язненням - висновок експертів

Експертиза волосся колишнього грузинського президента, якого утримують в ув’язненні, показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті.

Висновки комісійної судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі вказують на те, що йому не можна залишатися за ґратами. У правлячій партії сумніваються у їх достовірності.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на неурядовий центр "Емпатія".

У повідомленні йдеться, що експертизу Саакашвілі проводили 10 грузинських та 6 іноземних фахівців. Вона тривала від 1 червня до 28 листопада, її результатом стали висновки на 194 сторінках основного тексту, додатки містять ще на 3 тисячах сторінок.

Відповідно до висновків експертизи у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", хоча до арешту він був майже здоровим.

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Зокрема, в ув’язненого виявили нейропсихологічні та гастроентерологічні проблеми, порушення опорно-рухового апарату, проблеми з зором, підвищену температуру, швидку втрату ваги, болі у м’язах та суглобах. Фахівці припускають інфекційні процеси або інтоксикацію, оскільки експертиза волосся показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті.

Експерти стверджують, що Саакашвілі не може перебувати у пенітенціарних закладах чи у клініці "Вівамеді", де його утримують останні місяці. Для проведення повноцінної токсикологічної експертизи експрезидента Грузії необхідно відправити до мультипрофільної лікарні у США або ЄС.

"Необхідна своєчасна діагностика токсичних речовин, у тому числі хімічних сполук і радіоактивних речовин. Інакше, з огляду на ймовірність інтоксикації, можлива кома та летальні наслідки", - йдеться у документі.

Як повідомляє сайт "Новости-Грузия", лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважає, що висновкам експертизи не можна довіряти, оскільки центр "Емпатія" пов’язаний з "Єдиним національним рухом", який підтримує Саакашвілі.

За його словами, у висновку не вказано, яка саме хвороба чи патологія повинна стати підставою для звільнення ув’язненого.

“Нас просять політично прийняти рішення і звільнити Саакашвілі для того, щоб влаштувати в країні безлад. Ми не можемо цього зробити", - заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, як можна визволити з в'язниці колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

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