Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Сальвадорі тисячі людей протестують проти визнання біткоїна офіційною валютою

У Сальвадорі тисячі людей протестують проти визнання біткоїна офіційною валютою

Associated Press

Демонстранти побоюються, що біткоїн принесе країні нестабільність й інфляцію,

У столиці Сальвадору тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти недавнього рішення влади, за яким біткоїн став офіційною валютою країни.

Про це пише BBC.

Демонстранти крокували із плакатами "Ні біткоїну" і "Поважайте Конституцію". Деякі також підпалювали покришки та, як повідомляється, спалили новий банкомат для біткоїнів.

Місцеві вважають, що біткоїн принесе нестабільність, інфляцію та ризики для фінансових установ. Також вони переконані, що через криптовалюту влада відмиватиме гроші. Протестувальники  звинувачують президента Наїба Букеле  у використанні авторитарних засобів з метою посилити свою владу. Зокрема - за рахунок контролю над судовою системою.

"Важливо сказати цього ранку: Вже досить! Те, що робить уряд, це зарозуміло, це авторитаризм", - заявила протестувальниця Дора Рівера в коментарі агентству Reuters.

Тим часом президент Сальвадору Наїб Букеле продовжує користуватися сильною підтримкою в країні, нещодавнє опитування показало, що 85,7% громадян підтримують чинного главу держави.

Нагадаємо, від вівторка, 7 вересня, біткоїн став офіційним засобом платежу в Сальвадорі. Це перша країна світу, яка легалізувала біткоїни як платіжний засіб. 

Наступна публікація