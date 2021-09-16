У Сальвадорі тисячі людей протестують проти визнання біткоїна офіційною валютою

Демонстранти побоюються, що біткоїн принесе країні нестабільність й інфляцію,

У столиці Сальвадору тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти недавнього рішення влади, за яким біткоїн став офіційною валютою країни.

Про це пише BBC.

Демонстранти крокували із плакатами "Ні біткоїну" і "Поважайте Конституцію". Деякі також підпалювали покришки та, як повідомляється, спалили новий банкомат для біткоїнів.

#15DeSeptiembre | Una marcha multitudinaria se dirige hacia la Plaza Morazán, para protestar contra problemas como el autoritarismo, la #LeyBitcoin, la pobreza, la pérdida de independencia judicial, y la crisis democrática en #ElSalvador.

: @barreraescarlos y @chelefaro. pic.twitter.com/wX2afThpc1 — El Faro (@_elfaro_) September 15, 2021

Місцеві вважають, що біткоїн принесе нестабільність, інфляцію та ризики для фінансових установ. Також вони переконані, що через криптовалюту влада відмиватиме гроші. Протестувальники звинувачують президента Наїба Букеле у використанні авторитарних засобів з метою посилити свою владу. Зокрема - за рахунок контролю над судовою системою.

"Важливо сказати цього ранку: Вже досить! Те, що робить уряд, це зарозуміло, це авторитаризм", - заявила протестувальниця Дора Рівера в коментарі агентству Reuters.

Тим часом президент Сальвадору Наїб Букеле продовжує користуватися сильною підтримкою в країні, нещодавнє опитування показало, що 85,7% громадян підтримують чинного главу держави.

Mass protests downtown San Salvador against #Bitcoin and the Bukele administration changes to the constitution to pave way for his reelection, an increase in the size of the El Salvador military, dismissal of judges, Supreme Court and Attorney General. pic.twitter.com/PuyqgCCeWl — Neil Brandvold (@NeilBrandvold) September 16, 2021

Нагадаємо, від вівторка, 7 вересня, біткоїн став офіційним засобом платежу в Сальвадорі. Це перша країна світу, яка легалізувала біткоїни як платіжний засіб.

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