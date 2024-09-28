У Самарській області Росії підірвали залізничний міст: момент вибуху потрапив на відео

У суботу, 28 вересня, у Самарській області Росії на залізничному мосту поблизу міста Кінель стався вибух.

Момент вибуху потрапив на відео камер спостереження, яке публікують в російських Telegram-каналах.

Як видно на опублікованих кадрах, у цей час через міст проходив вантажний потяг із цистернами. Однак, із рейок він не зійшов, вибухом не вдалося пошкодити колію.

Водночас очевидці стверджують, що вибух був такої сили, що в сусідньому селищі спрацювала сигналізація в автомобілів.

Уряд російського регіону повідомив, що внаслідок інциденту на мосту було пошкоджено “острівці безпеки”, інформація про постраждалих не надходила.

Куйбишевська залізниця уточнила, що “у зв'язку з незаконним втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту” було зупинено рух вантажних поїздів на цій ділянці залізниці.

У Самарській області Росії підірвали залізничний міст

Нагадаємо, раніше у Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після вибуху на залізниці.

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