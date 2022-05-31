У самій Німеччині від Шольца вимагають негайно надати Україні бронетранспортери Marder

У самій Німеччині від Шольца вимагають негайно надати Україні бронетранспортери Marder

Очільниця комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман з Вільної демократичної партії закликала федеральний уряд Німеччини "якнайшвидше доставити 50 бойових машин піхоти "Marder" безпосередньо до України".

Політикиня також закликала Німеччину до прозорого спілкування з Україною з міркувань безпеки після доставки. Крім того, Штрак-Ціммерман запропонувала створити посаду спеціального координатора з постачання зброї.

Про це пише німецьке видання Bild.

Очільниця комітету Бундестагу з оборони наголошує, що це має відбутися "вже негайно, або ж перед парламентськими літніми канікулами у липні".

Слід зазначити, що таку позицію Штрак-Ціммерман підтримав і представник вільних демократів Александр Граф Ламбсдорф.

"Це була б перша західна бойова броньована машина на Донбасі, але українські Збройні сили повинні мати можливість безпечно перевозити своїх солдатів. Це те, що може дати Marder – і її бойова сила значно нижча, ніж у Gepard, постачання якого вже було ухвалене федеральним урядом", – заявив Граф Ламбсдорф.

З посиланням на внутрішній звіт видання зазначає, що у Бундесверу залишилися 32 машини, які можна було б надати Україні. Однак вже протягом кількох тижнів канцелярія Олафа Шольца блокує доставку БМП Marder із промислових запасів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, яку озброєння та військову техніку Україна прагне отримати від ФРН. Так, за його словами, поставки бронетранспортерів Marder з Німеччини до України є цілком реалістичним сценарієм, тоді як про танки Leopard українці тільки мріють.

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