У Сан-Франциско поліції дозволили використовувати роботів-кілерів: навіщо це знадобилося

Керівна рада Сан-Франциско ухвалила дозвіл на використання міською поліцією роботів, оснащених вибухівкою.

Про це повідомила українська служба BBC.

Керівна рада Сан-Франциско дозволила міській поліції використовувати роботів, які можуть убивати. Документ має поправку, що їхнє застосування можливе лише після проведення дій з альтернативною тактикою деескалації та обмеженою кількістю високопоставлених офіцерів.

Поліція Сан-Франциско надала дані BBC, що наразі не працює з роботами, які здатні вбивати. Однак правоохоронці зазначили, що в майбутньому можуть бути сценарії, коли їх можливості застосовуватимуться.

Представник поліції інформував: "Роботи потенційно можуть бути оснащені вибуховими зарядами, щоб пробивати укріплені споруди, в яких перебувають агресивні, озброєні або небезпечні особи. Їх можна використовувати для знешкодження чи дезорієнтації жорстоких, озброєних або небезпечних підозрюваних, які загрожують життю людей".

Нагадаємо, у Японії створили гігантського робота, що крокує.

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