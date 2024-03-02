У Санкт-Петербурзі безпілотник врізався у багатоповерхівку – відео, фото

Дрон врізався у житловий будинок.
У російському Санкт-Петербурзі у ніч проти 2 березня безпілотник врізався у багатоповерхівку. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Як пишуть пабліки, внаслідок вибуху постраждав будинок на Піскарівському проспекті, 161.
За даними "Бази", безпілотник влетів між перекриттями будинку. Пошкоджено скло у щонайменше чотирьох квартирах, мешканців евакуювали.
Нагадаємо, у Польщі сталася аварія –автівка збила більше десятка пішоходів.
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