У Санкт-Петербурзі безпілотник врізався у багатоповерхівку – відео, фото

У російському Санкт-Петербурзі у ніч проти 2 березня безпілотник врізався у багатоповерхівку. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як пишуть пабліки, внаслідок вибуху постраждав будинок на Піскарівському проспекті, 161.

У Санкт-Петербурзі дрон врізався у житловий будинок / Фото: Baza

У Санкт-Петербурзі дрон врізався у житловий будинок / Фото: Baza

У Санкт-Петербурзі дрон врізався у житловий будинок / Фото: Baza

За даними "Бази", безпілотник влетів між перекриттями будинку. Пошкоджено скло у щонайменше чотирьох квартирах, мешканців евакуювали.

Нагадаємо, у Польщі сталася аварія –автівка збила більше десятка пішоходів.

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