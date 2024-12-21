У Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні банку: відео, фото

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій було закладено в приміщенні з банкоматами.

У суботу, 21 грудня, в російському місті Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного “Сбербанку” на Середньоохтинському проспекті.

Відео та фото з місця події публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, що у банківській установі вилетіли двері та вікна. Окрім того, у приміщенні понівечено банкомати.

Наслідки вибуху в №Сбербанку" в Санкт-Петербурзі / Фото: із соцмереж

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій було закладено саме у приміщенні з банкоматами. Сам банк цього дня не працював – вихідний.

Винуватців досі не знайшли.

Мешканців довколишніх будинків, які були стривожені вибухом, не евакуювали.

У Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні банку

Нагадаємо, цього ж дня у торгових центрах Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. "Терористами" виявилися місцеві жителі, які використали піротехніку.

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