У Санкт-Петербурзі суд визнав, що цитата Путіна дискредитує російську армію: фото

Російського активіста оштрафували за плакат, на якому він цитував президента країни-аресорки.

Суд у Санкт-Петербурзі визнав винним за статтею про дискредитацію російської армії місцевого мешканця Артура Дмитрієва, який вийшов на одиночний пікет із плакатом антивоєнного змісту.

Рішення суду, яким активіста було оштрафовано на 30 тисяч російських рублів, він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

В ухвалі суду йдеться про те, що 7 квітня Дмитрієв стояв у вестибюлі станції метро "Парнас" з плакатом, на якому було написано: “Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя та сліз, що забути це неможливо. І немає прощення та виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани”.

Фото з соціальних мереж

Поліція затримала активіста. Він провів ніч у поліції і тільки наступного вечора суд розглянув адміністративну справу за звинуваченням у дискредитації російської армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Суд ухвалив рішення, що Дмитрієв “формував думку про участь Збройних сил Росії у війні, а не у спеціальній військовій операції, чим спотворював та дискредитував завдання щодо використання Збройних сил за межами РФ…”.

Як зауважив активіст, на плакаті він використав цитату російського президента Володимира Путіна, яку він сказав на Параді Перемоги 9 травня 2021 року.

Нагадаємо, закон “про публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів Росії та її громадян” Путін підписав 4 березня, після того, як Кремль розв’язав війну в Україні. Відповідно до внесених змін до КоАП РФ, російським громадянам за “публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ” загрожує штраф до 100 тисяч рублів, для посадових осіб – до 300 тисяч рублів, для юридичних осіб – до одного мільйона рублів.

Якщо поширення “фейків” спричинило “тяжкі наслідки”, передбачено кримінальну відповідальність із позбавленням волі від 10 до 15 років.

Читайте також: