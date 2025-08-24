У Санкт-Петербурзі та Сизрані РФ пролунали вибухи: які об'єкти атаковані БпЛА

Вибух РФ / Ілюстративне фото / © скриншот з відео

Зранку 24 серпня росіянам було вкрай «тривожно». Так, у Санкт-Петербурзі та Сизрані поблизу НПЗ пролунали вибухи поблизу НПЗ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про атаку БпЛА

У російських пабліках йшлося про те, що над Ленінградською областю зафіксовано загрозу БпЛА. Працювала ППО, повідомили у регіональних структурах.

Росіяни також відзвітували, що вранці над портом Усть-Луга «знищено 10 БпЛА».

Як зазначалося, уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі НОВАТЕК. На гасінні пожежі працюють пожежники та МНС. Про це повідомляє губернатор області Олександр Дрозденко.

За попередніми даними, постраждалих немає.

«В аеропорту Пулково з метою забезпечення безпеки польотів тимчасово припинено прийом та випуск повітряних суден», — йдеться у повідомленнях.

У Сизрані, що в Самарській області, дрони атакували промислове підприємство. Про це повідомив губернатор В’ячеслав Федорищев у своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

На території Самарської області діє режим «КИЛИМ». Повітряний простір тимчасово закритий.

«Росія під масованою атакою. Порт Усть-Луга, різна інша інфраструктура ворога, задіяна в економіці війни також страждає», — додав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, 15 серпня у Сизрані Самарської області Росії в ніч вже лунали вибухи в районі місцевого НПЗ. Стверджувалося, місто атакували дрони.

«Очевидці розповіли, що прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п’ятої ранку. На цей момент наслідків на землі не зафіксовано, офіційної інформації про атаку поки не надходило», — йдеться в повідомленні телеграм-каналів.

На відео у Мережі видно кілька осередків займання. За словами авторів публікацій, безпілотник атакували місцевий нафтопереробний завод, після чого на території об’єкта спалахнула пожежа.