У Санкт-Петербурзі вантажівка врізалася в літак з пасажирами: фото

Літак російської авіакомпанії з красномовною назвою "Побєда" мав летіти до Новосибірська.

У російському місті Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково вантажівка пошкодила крило пасажирського літака, який повинен був вилетіти до Новосибірська. Місцева прокуратура встановлює причини інциденту.

Про цей випадок, який стався пізно ввечері 8 березня, повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на транспорту прокуратуру.

За оприлюдненою інформацією, спецвантажівка, яка привозить на борт харчування, рухалася заднім ходом і врізалася і ліве крило літака російської авіакомпанії з красномовною назвою "Побєда", який мав летіти до Новосибірська.

Пошкоджене крило пасажирського літака в аеропорту Санкт-Петербурга / Фото: із соцмереж

На борту перебували 173 пасажири, які вже порозсідалися на свої місця.

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Пасажирів довелося висадити і відправити іншим рейсом. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

Пошкоджене повітряне судно знаходиться на стоянці аеропорту, виконуються технічні роботи. Слідчі проводять перевірку та оцінюють збитки.

Нагадаємо, раніше у Морському порту Санкт-Петербурга загорівся дизель-електричний криголам "Єрмак". До гасіння пожежі залучено 46 пожежників та 2 одиниці техніки.

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